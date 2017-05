Inter, Europa League a tre punti: obiettivo (non) raggiungere l'obiettivo

Maurizio Russo

01/05/2017 13:00

INTER EUROPA LEAGUE / La sconfitta interna contro il Napoli nel posticipo della 34esima giornata di Serie A non ha complicato di molto la corsa dell'Inter al sesto posto, l'ultimo valido per accedere alla prossima Europa League. O meglio, ai preliminari della seconda competizione europea per club. Il Milan infatti rimane a 3 punti di distanza con quattro partite ancora da giocare non essendo andato oltre il pareggio a Crotone, mentre la Fiorentina resta un punto indietro dopo la sconfitta in quel di Palermo. Considerato che ormai Lazio (che ha anche una finale di Coppa Italia da giocare, ndr) e Atalanta hanno quasi strappato il pass per l'Europa League, resta un posto a disposizione per tre squadre. Tre squadre che, a giudicare dai risultati dell'ultimo mese, non hanno poi tanta fame di raggiungere il piazzamento. Nei cinque turni di aprile l'Inter ha conquistato un solo punto nello scontro diretto col Milan, che ne ha fatti sei ma perdendo occasioni clamorose con Pescara (1-1) e Empoli (1-2). Stesso discorso per la Fiorentina, che ha racimolato 7 dei 15 punti a disposizione.

Inter, la rivoluzione estiva e il 'fastidio' dei preliminari

Le news Inter dicono che il calendario dei nerazzurri non è certamente proibitivo. La squadra di Pioli farà visita a Genoa e Lazio ed ospiterà Sassuolo e Udinese. Ma arrivare al sesto posto vorrebbe dire iniziare la nuova stagione già il 27 luglio con il match di andata del terzo turno preliminare. Non solo: il club del gruppo Suning dovrebbe anche rinunciare alla ricca tournée in Cina voluta dal patron Zhang Jindong. Senza contare che andrebbero affrettati i tempi sul calciomercato per completare la rosa da presentare per la lista Uefa (che avrebbe ancora delle restrizioni legate al fair play finanziario). Altro punto a sfavore: si dovrebbe tornare a giocare ogni tre giorni tra domenica e giovedì in una stagione, la prossima, in cui ci sarà bisogno di concentrarsi sul campionato, visto che il quarto posto darà l'accesso diretto alla Champions League. Non certo il massimo per chi dovrà sostituire Pioli in panchina e iniziare un nuovo progetto... L'obiettivo minimo dell'Inter è andare in Europa League: non raggiungerlo sarebbe un fallimento. O forse no.