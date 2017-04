Calciomercato Napoli, Sarri: "Cosa ci manca? Calciatori da 80 milioni di euro"

Dall'inviato Antonio Papa (@antoniopapapapa)

01/05/2017 00:20

INTER NAPOLI SARRI - È un Napoli incredibile quello che a Milano sbanca 'San Siro' e batte l'Inter, conquistando il record di vittorie in trasferta nella storia azzurra, ma soprattutto riavvicinando la Roma ed il secondo posto dei giallorossi.

Lo sa anche Maurizio Sarri, che di questo Napoli è il primo artefice e che in conferenza tira un po' le orecchie ai suoi: "Se proprio vogliamo guardare a qualcosa da aggiustare è il non averla chiusa. Però stasera anche dopo il vantaggio siamo stati bravi a gestirla, non abbiamo avuto cali di tensione".

Merito anche dei cambi giusti in piena ripresa, cambi che hanno aiutato il Napoli a portare a casa i tre punti. Come quello di Marko Rog, l'ultimo gioiello del calciomercato Napoli che ha rilevato Zielinski risultando poi tra i più positivi: "Ha fatto un'ottima gara, in situazioni come questa può essere sicuramente un ottimo innesto. Abbiamo potenzialmente sei titolari a centrocampo, solo Hamsik per me ha qualcosina in più degli altri".

Calciomercato Napoli, Sarri in conferenza: "Ci mancano calciatori da 80 milioni"

Ora per gli azzurri l'obiettivo sarà il secondo posto, con l'annesso accesso diretto alla Champions: "Noi stiamo facendo quanto possiamo. Anche stasera, contro un Inter che ha un fatturato molto più alto del nostro, abbiamo dimostrato di potercela giocare bene. Non riesco a trovare demeriti a questa squadra: abbiamo fatto bene in Champions, bene in Coppa Italia e siamo usciti solo per qualche errore arbitrale contro la squadra più forte. In campionato veniamo da un ruolino incredibile e abbiamo praticamente gli stessi punti della Juve al ritorno. A noi si chiede sempre di più, non riesco a spiegarmi il perché".

Eppure, Sarri spiega in chiusura cosa manca a questo Napoli per fare il definitivo salto di qualità, un'apertura anche verso il prossimo calciomercato: "Cosa ci manca? Calciatori da 70-80 milioni di euro, cosa che in questo momento non credo possiamo permetterci". Un discorso chiaro, che arriverà anche ad Aurelio De Laurentiis, felice da Los Angeles per la vittoria dei suoi.