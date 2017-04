Calciomercato Roma, l''assist' di Balotelli a Monchi

01/05/2017 00:06

CALCIOMERCATO ROMA EMERY - Il Paris Saint-Germain sprofonda a Nizza, dando praticamente via libera al Monaco per il titolo in Ligue 1. Tre gol presi, nervi a fior di pelle nel finale con le espulsioni di Thiago Motta e Di Maria, e un altro obiettivo vicino a sfumare dopo l'incredibile uscita di scena in Champions per mano del Barcellona. Si fa così sempre più delicata la posizione di Unai Emery, con l'allenatore spagnolo che potrebbe lasciare la panchina dei parigini dopo una sola stagione. La Roma resta vigile e alla finestra, visto che l'ex tecnico del Siviglia sarebbe il primo nome sulla lista del nuovo Ds Monchi per il dopo Spalletti.

G.M.