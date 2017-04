30/04/2017 23:44

NAPOLI INTER KOULIBALY - Il Napoli esulta per la vittoria di 'San Siro' contro l'Inter, ma perde un pezzo importante per la prossima gara di campionato. Nella sfida casalinga con il Cagliari non ci sarà infatti Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese è stato ammonito contro i nerazzurri ed, essendo in diffida, salterà per squalifica il match contro la compagine di Rastelli.

G.M.