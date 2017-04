Inter-Napoli, Insigne: "Spero che Mertens rimanga. C'è rammarico..."

30/04/2017 23:39

INTER NAPOLI INSIGNE / Il Napoli esce con i tre punti grazie ad una rete di Callejon. Ottima anche questa sera la prova di Insigne, in campo per tutti i 90 minuti di gioco: "Sono contento della prestazione - ammette il calciatore ai microfoni di 'Premium Sport' - Siamo usciti vittoriosi da uno stadio difficile e contro una squadra forte. C'è un po' di rammarico per non aver conteso lo Scudetto alla Juve fino alla fine, per i punti persi con le ‘piccole’, ma ora ci sono queste quattro partite in cui dovremo dare il massimo per arrivare secondi. Il mio rinnovo di contratto? Aspetto fine stagione per festeggiare. Spero che Mertens rimanga con noi, perché è davvero un grande giocatore. Penso che la società sappia come trattenere i suoi giocatori migliori: lo ha fatto con me e spero possa farlo anche con lui. Cosa serve per accorciare il gap con la Juventus? abbiamo sbagliato l’approccio in alcune partite: dobbiamo crescere in mentalità e l’anno prossimo bisogna lavorare su questi dettagli".

M.S.