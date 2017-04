Calciomercato Napoli, Sarri: "Ecco chi prenderei con 120 milioni"

30/04/2017 23:33

NAPOLI SARRI - Maurizio Sarri, al termine del match vinto contro l'Inter, si è soffermato anche sulla sua situazione contrattuale: "Ho solo detto che dirò di essere contento il 30 di agosto, non ho detto che voglio andarmene via", le parole dell'allenatore azzurro a 'Premium Sport'. Sarri ha poi aggiunto a 'Sky Sport': "Chi prenderei con 120 milioni? Dei giocatori con grandissime potenzialità tecniche e giovani, per tirarne fuori così il massimo".



G.M.