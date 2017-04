Inter-Napoli, Pioli: "Match che ci dà fiducia. Possiamo prendere il Milan"

30/04/2017 23:16

INTER NAPOLI PIOLI / Al termine di Inter-Napoli ha parlato Stefano Pioli. I nerazzurri sono al sesto risultato negativo consecutivo: "Abbiamo sofferto, concedendo qualcosa - esordisce il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo comunque messo in campo lo giusto atteggiamento e il giusto spirito. Nel secondo tempo abbiamo provato anche ad essere più pericolosi. Come si ritrova la sicurezza? Bisogna lavorare meglio e cambiare i risultati. Credo che le difficoltà stasera ci sono state per la bravura del Napoli. Questo match ci deve dare fiducia per le prossime gare per recuperare qualche posizione".

PERISIC - "Ha avuto problemi fisici in settimana. Eder ci poteva comunque dare profondità accanto ad Icardi. Stasera è stato un match complicato per gli attaccanti. Brozovic ha le qualità giuste per verticalizzare e per questo l'ho messo".

BICCHIERE MEZZO PIENO - "Non è facile affrontare un avversario del genere dopo quello che abbiamo passato. Sono dispiaciuto ma le responsabilità ce le siamo prese. Abbiamo fatto uno sforzo importante stasera. Il Napoli è davvero forte e noi oggi siamo stati compatti e solidi. Lo sforzo adesso va fatto dal punto di vista della testa. Guardando il calendario penso che possiamo farcela a raggiungere il Milan. Si deve ripartire dalle cose buone viste oggi. Esce sempre qualcosa sul futuro che porta via qualcosa. La società mi dà il supporto necessario. Paghiamo due partite, contro il Crotone e l'ultimo secondo del derby. Quella partita ci avrebbe potuto ridare lo slancio giusto".

MANCANZA DI LEADER - "Sono discorsi che si fanno da tempo. Ho tanti giocatori importanti, molti nazionali. Sono trascinatori? Tutti si prendono le responsabilità. Di questo ne sono sicuro. Vedo come lavorano".

FIDUCIA DELLA SOCIETA' - "Zhang? Questa fiducia l'ho sempre avuta - ammette Pioli ai microfoni di 'Premium Sport' - Stiamo lavorando: è vero che nelle ultime partite non siamo stati all'altezza, ma è un percorso che è cominciato molti mesi fa. Non c'è da rifondare la squadra, siamo all'inizio di un nuovo ciclo che è cominciato con il cambio di proprietà: credo ci sia una buona base per costruire qual osa di importante. Chiaro è che bisogna scegliere bene per il futuro".

M.S.