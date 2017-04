Calciomercato Milan, briga Donnarumma: Raiola fa arrivare un altro portiere

30/04/2017 23:00

CALCIOMERCATO MILAN RAIOLA / In casa Milan tiene sempre banco il caso Gianluigi Donnarumma. Sin dal suo insediamento, la nuova dirigenza rossonera ha dichiarato che il rinnovo del contratto del giovane portiere campano è la priorità della società. Tra l'offerta dei meneghini e le richieste del suo agente Mino Raiola, però, c'è ancora una sostanziosa differenza, senza dimenticare che - forte delle sirene dei top club esteri oltre che della Juventus - vorrebbe avere rassicurazioni sul progetto tecnico del 'Diavolo'. In attesa di capire come evolverà la situazione, 'Premium Sport' rivela che il suo vice (o il suo erede) lo potrebbe portare lo stesso procuratore italo-olandese. Sergio Romero, estremo difensore della Nazionale argentina (con passaporto comunitario) e del Manchester United, avrebbe comprato casa a Milano. Dato in partenza dai 'Red Devils', non è da escludere un suo ritorno in Serie A dopo l'esperienza alla Sampdoria. In corsa potrebbe esserci anche l'Inter, visto che Carrizo e Berni si libereranno a costo zero.

M.R.