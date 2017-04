Empoli, Pasqual: "Siamo amareggiati, il Crotone sta facendo punti"

01/05/2017 02:04

EMPOLI PASQUAL / Manuel Pasqual, esperto terzino dell’Empoli, ha fatto il punto sulla sua squadra dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Nel secondo tempo abbiamo creato più palle gol, ma se subisci tre reti ne vieni fuori con le ossa rotte - spiega a 'Radio Lady' - Il Crotone dietro ha fatto molti punti e sta avendo numeri importanti. Tra 4 e 5 punti di vantaggio cambia poco. In questi mesi abbiamo bruciato 7 punti e nello stesso modo in cui gli abbiamo bruciati dobbiamo mettere la cattiveria per riprenderli. L’Empoli dovrà fare punto dopo punto nelle prossime partite per provare a salvarsi. Siamo amareggiati, come è normale quando perdi in casa".

M.D.A.