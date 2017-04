PAGELLE E TABELLINO DI INTER-NAPOLI: Nagatomo pasticcia, Insigne incanta

Marco Di Nardo

30/04/2017 22:42

PAGELLE E TABELLINO DI INTER NAPOLI PROMOSSI E BOCCIATI – Insigne incanta e Callejon trasforma in rete: in questo modo gli azzurri sbancano 'San Siro'. A Pioli non basta un volenteroso Candreva. Male Nagatomo, giornata senza acuti per Mertens.

INTER

Handanovic 6,5 – Non può far nulla sul gol di Callejon. Ottima la parata su Rog al 66', salvando così l'Inter.

D'Ambrosio 5,5 – Sbaglia nell'andare in pressione su Insigne, consentendo a Ghoulam di sovrapporsi sulla sinistra liberamente.

Medel 6 – Cerca spesso di far valere fisico ed esperienza per fermare gli attacchi partenopei.

Murillo 5,5 – Impreciso nei passaggi, soffre il dinamismo di Mertens. In ritardo nelle chisure. Dal 76' Andreolli – s.v.

Nagatomo 4 – Il duo Hysaj-Callejon lo mette in crisi. Da un suo errore nasce il primo gol del Napoli. Quando si sovrappone, non riesce mai ad incidere in attacco.

Gagliardini 6 – Bravo nell'accompagnare gli attaccanti in fase di costruzione.

Brozovic 5 – E' il regista della squadra ma non sempre riesce a verticalizzare per le punte. Cala molto nel secondo tempo.

Candreva 6 – Dei tre trequartisti, è l'unico che riesce a mettere sotto pressione il Napoli. Non vengono sempre sfruttati a dovere i suoi cross.

João Mário 5 – Fa poco incontro a Brozovic, non dando così una soluzione in più al giovane croato. Dal 60' Perisic 6 – Il suo ingresso in campo senza ridare un po' di verve all'Inter, anche se manca il guizzo decisivo.

Éder 5,5 – Fa poco movimento senza palla, consentendo così ad Hysaj di marcarlo senza grossi problemi. Dal 72' Banega 5,5 – Non incide quanto ci si sarebbe aspettato.

Icardi 6 – Insieme a Candreva, cerca di far qualcosa in avanti ma è poco incisivo sotto porta.

All. Pioli 5,5 – La sua Inter non ha un equilibrio tattico e in fase offensiva non punge come dovrebbe, perdendo così l'ennesima gara. L'Europa resta ancora possibile ma occorre una sterzata immediata.

NAPOLI

Reina 6 – Preciso nei disimpegni con i piedi, poco impegnato tra i pali.

Hysaj 6 – Insieme a Callejon tiene sotto scacco Nagatomo.

Albiol 6 - Riesce ad arginare senza grossi problemi Icardi. Bene in fase d'impostazione.

Koulibaly 6 – Bene sia nel gioco aereo che in costruzione. Bravo nel non farsi attaccare alle spalle da Candreva.

Ghoulam 6,5 – Bravo nel sovrapporsi ad Insigne per andare al cross, creando sempre una situazione di due contro uno.

Zielinski 6,5 – E' l'arma in più del Napoli sulla catena di destra: dai suoi movimenti, si innescano i due esterni azzurri. Dal 63' Rog 6 – Bravo il giovane croato che quando può punta l'uomo per poi verticalizzare per le punte.

Diawara 6 – Bravo nel chiudere le linee di passaggio, recuperando così palloni che si trasformano in azioni d’attacco.

Hamsik 6 – Fa tanto movimento e la sua posizione centrale infastidisce sia il duo di centrocampo che i difensori nerazzurri. Dal 72' Allan 6 – Diligente in fase d'interdizione, meno in quella d'impostazione.

Callejón 7 – Su assist di Insigne, e grazie ad un errore di Nagatomo, segna il suo 12esimo gol in campionato. Diligente tatticamente.

Mertens 6 – Fa tanto movimento senza palla cercando di creare spazio per i compagni di squadra ma questa volta spreca troppo sotto porta. Leggermente pigro in fase di non possesso palla. Dall'80' Milik – s.v.

Insigne 7,5 – Il suo accentrarsi consente a Ghoulam di andare liberamente al cross. Da un suo cross arriva il gol di Callejon. Generoso nell'aiutare la squadra in fase di non possesso palla quando è l'Inter a spingere, dispensa classe palla al piede.

All. Sarri 6,5 – Il suo Napoli gioca un ottimo calcio ma la mancanza di cinismo sotto porta non gli consente di fare più gol e chiudere prima la partita senza arrivare al novantesimo con il risultato ancora in bilico.

Arbitro: Rocchi 6 - Discreta prestazione del direttore di gara della sezione di Firenze, che sanziona con l'ammonizione solo i falli più cattivi. Da rivedere solo il possibile fallo di mano di Icardi sul calcio di punizione di Milik nel finale. L'argentino, in barriera, sembra essere fuori dall'area di rigore.

TABELLINO

INTER-NAPOLI 0-1

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, Medel, Murillo (76' Andreolli), Nagatomo, Gagliardini, Brozovic, Candreva, João Mário (60' Perisic), Éder (72' Banega), Icardi. A disposizione: Carrizo, Sainsbury, Guy Yao, Kondogbia, Palacio, Biabiany, Gabriel. All. Pioli

Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Zielinski (63' Rog), Diawara, Hamsik (72' Allan), Callejón, Mertens (80' Milik), Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Chiriches, Strinic, Maksimovic, Maggio, Jorginho, Giaccherini, Pavoletti. All. Sarri

MARCATORI: 43' Callejon (N)

ARBITRO: Rocchi Gianluca (Sez. di Firenze)

AMMONITI: 52' Murillo (I), 56' Brozovic (I), 65' Koulibaly (N), 73' Rog (N)

ESPULSI: