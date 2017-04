Calciomercato Juventus, Lichtsteiner: "Ultimamente ho un sogno"

30/04/2017 22:21

CALCIOMERCATO JUVENTUS LICHTSTEINER / A 33 anni e con un contratto in scadenza nel 2018, Stephan Lichtsteiner inizia pensare al futuro. Intervenuto ai microfoni di 'Blick', il tezino destro svizzero della Juventus ha confessato che "ultimamente uno dei miei sogni è quello di tornare al Grasshoppers (club nel quale è cresciuto e con cui ha fatto il suo esordio da professionista, ndr) nel ruolo di direttore sportivo o di allenatore per riportare il club in alto".

M.R.