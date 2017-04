Nizza-PSG, magia di Balotelli sotto gli occhi di Ventura

30/04/2017 22:10

NIZZA PSG VENTURA BALOTELLI - C'è anche Giampiero Ventura in tribuna per il big-match di Ligue 1 tra Nizza e Paris Saint-Germain. Oltre a Verratti, il Ct dell'Italia ha potuto ammirare dal vivo anche la perla di Mario Balotelli, che al termine del primo tempo decide la contesa. Una prodezza che potrebbe anche rilanciare 'Super Mario' in chiave azzurra, con l'attaccante che aggiorna a 14 il bottino di reti in campionato con la maglia del Nizza.



G.M.