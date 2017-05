Calciomercato Inter, da Carrizo a Gabigol: tanti addii in estate

Stefano Migheli

01/05/2017 11:08

CALCIOMERCATO INTER / Il calciomercato Inter continua a vivere un periodo di eterna evoluzione in base ai risultati sul campo e ai rumors che si aggiornano di ora in ora. Fermo restando che la priorità della società è individuare il successore di Pioli, diverse potrebbero essere le partenze legate all'addio del tecnico entro fine stagione. Si parte dai portieri Carrizo e Berni, in scadenza di contratto, ai quali si aggiungono Andreolli e Sainsbury, quest'ultimo praticamente oggetto misterioso perché non si è mai visto sul campo di 'San Siro'. Murillo è il difensore dell'intera rosa che ha più mercato, mentre Santon e Nagatomo sono i bocciati di lungo corso che a fine stagione faranno senza dubbio le valigie. Nelle ultime ore sembra in bilico anche la posizione di Miranda, centrale brasiliano che in questa stagione non ha confermato appieno le prodezze compiute una stagione fa.

Calciomercato Inter, 60 milioni per la coppia Brozovic-Banega

Per quanto riguarda la linea mediana, Brozovic e Banega continuano a tenere banco in tema di calciomercato nella categoria uscite a centrocampo: entrambi hanno richieste dall'estero e per la modica cifra di 60 milioni di euro l'Inter è pronta a liberarli entrambi. Novità anche sul fronte Kondogbia visto che alcune voci avrebbero riferito di qualche 'rimpianto' per non essere sbarcato a Napoli qualche stagione fa. In attacco sembrano esserci nuove anche sul futuro Gabigol: alcune indiscrezioni dalla Spagna parlano di un possibile scambio con il Siviglia che cederebbe Mariano, terzino destro di spinta classe '86. L'Inter ci starebbe pensando anche se non è ancora chiara la formula del trasferimento del giovane brasiliano.