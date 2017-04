Inter-Napoli, Insigne 'luce a San Siro'

Dall'inviato Antonio Papa (Twitter @antoniopapapapa)

30/04/2017 21:52

NAPOLI INSIGNE SAN SIRO / Lo stadio Meazza aveva già visto il talento di Lorenzo Insigne in tutto il suo splendore tre mesi fa, quando il Napoli espugnò lo stadio milanese battendo il Milan grazie anche e soprattutto ad una splendida prestazione del suo numero 24. Anche stasera Insigne sta strabiliando la platea meneghina con una prestazione scintillante, e dopo aver risolto le grane di calciomercato inerenti il suo contratto è sempre più trascinatore dei suoi.

Napoli, Insigne brilla ancora a San Siro

Era il 21 gennaio, il Napoli scendeva in campo a Milano contro il Milan e Lorenzo Insigne fece capire fin da subito che aria tirava, andando in gol quasi immediatamente e sciorinando un repertorio top class. Anche stasera il folletto partenopeo sta giocando una prestazione maiuscola, ricamando calcio e andando spesso anche ad aiutare i suoi in fase di non possesso. Le news Napoli ormai non parlano più di Insigne in chiave contrattuale, ed era anche ora: liberatosi da quel fardello il 26enne talentino di casa è diventato un trascinatore autentico per i suoi. L'assist a Callejon - con la collaborazione fattiva di Nagatomo - e tante belle giocate per i circa 5mila tifosi napoletani accorsi al Meazza per assistere al match. Il Milan ci ha anche provato a portare Insigne stabilmente nel capoluogo lombardo, come confermato anche dal suo procuratore qualche giorno fa. Ma la nuova dirigenza rossonera ha fallito l'obiettivo anche perché Lorenzo ha ottenuto quello che voleva: il rinnovo a cifre importanti e la possibilità di essere un simbolo di Napoli e del Napoli, dentro e fuori dal campo. Stasera l'ultima conferma, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno.