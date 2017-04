Calciomercato Juventus, Mourinho prepara la doppia beffa: pronti 95 milioni

30/04/2017 21:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO / Il calciomercato Juventus dovrà fare i conti con il Manchester United la prossima estate. Come riportato dal tabloid britannico 'Sunday Express', infatti, la squadra allenata da José Mourinho starebbe preparando l'assalto a due obiettivi bianconeri in vista del possibile ritorno in Champions (attraverso la Premier o l'Europa League). I 'Red Devils' avrebbero stanziato la cifra di 95 milioni di euro per convincere il Monaco a cedere (per 60 milioni) l'esterno offensivo portoghese Bernardo Silva. Gli altri 35 milioni, invece, verrebbero offerti al Paris Saint-Germain per aggiudicarsi il mediano transalpino Blaise Matuidi. Cifre che difficilmente potranno essere pareggiate dalla Juve e che dovrebbero essere sufficienti a soddisfare le richieste dei due club francesi.

M.R.