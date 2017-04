30/04/2017 21:36

INTER NAPOLI FISCHI / Sono quasi 60 mila i tifosi presenti questa sera a 'San Siro' per Inter-Napoli. I sostenitori nerazzurri non lasciano da sola la squadra nonostante il momento davvero complicato. Al termine del primo tempo, però, sono arrivati i fischi per la squadra, sotto per la rete di Callejon. Beccato dopo il gol dello spagnolo soprattutto Nagatomo, colpevole di aver favorito il vantaggio azzurro.

M.S.