30/04/2017 21:28

CALCIOMERCATO MILAN STURRIDGE / La nuova proprietà del Milan vuole presentarsi la prossima estate con un grande colpo in attacco sul calciomercato. Tra i nomi in orbita rossonera c'è anche quello di Daniel Sturridge, 27enne centravanti inglese dato in partenza dal Liverpool. Secondo il 'Daily Mail', però, per la sua cessione i 'Reds' chiedono circa 48 milioni di euro.

M.R.