30/04/2017 21:19

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID LUCAS PSG / Futuro lontano dal Psg per Lucas Moura. Il brasiliano, finito un po' ai margini in questa stagione, è pronto a cambiare aria in estate. L'esterno d'attacco potrebbe trasferirsi in Francia: sulle sue tracce - secondo quanto riportato da 'Telefoot' - sarebbe un'idea dell'Atletico Madrid di Simeone.

M.S.