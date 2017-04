30/04/2017 21:07

CALCIOMERCATO BARI COLANTUONO / Il Bari rischia di restare fuori dai playoff promozione. A pagare sarà probabilmente il tecnico Colantuono che, secondo il 'Corriere del Mezzogiorno', non verrà confermato la prossima stagione. Per rimpiazzarlo, attualmente, ci sarebbero tre allenatori in corsa: De Zerbi, Vivarini e Longo.

M.R.