Milan, tegola in vista della Roma

30/04/2017 21:09

MILAN KUCKA - Tegola per Vincenzo Montella. Il tecnico del Milan dovrà infatti rinunciare allo squalificato Juraj Kucka per il posticipo di domenica prossima contro la Roma. Il centrocampista slovacco è stato espulso per doppio giallo nella trasferta di oggi a Crotone e salterà per squalifica la sfida con i giallorossi. Milan-Roma, ricordiamo, potrebbe consegnare matematicamente lo scudetto alla Juventus con tre giornate d'anticipo nel caso in cui i bianconeri superino sabato nel derby il Torino e la squadra di Spalletti non riesca a fare bottino pieno a 'San Siro'.



G.M.