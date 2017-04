30/04/2017 20:57

CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO / Stagione altalenante quella di Joao Mario. Il centrocampista portoghese non ha certamente rispettato tutte le attese e in estate potrebbe lasciare l'Inter. I nerazzurri - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - sono pronti a valutare tutte le offerte che arriveranno per il fantasista.

M.S.