Calciomercato Inter, Ausilio: "Crediamo nel lavoro di Pioli. Oriali? Non posso negare..."

30/04/2017 20:39

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO NAPOLI PIOLI / Il ritorno di Oriali all'Inter si avvicina. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra le parti. A confermarlo - ai microfoni di 'Premium Sport' - è stato Piero Ausilio prima del calcio d'inizio della sfida di 'San Siro' contro il Napoli: "Non posso negare il pranzo ma è vero che ne faccio tanti - ammette il Ds dell'Inter - Tra ex dirigenti e ex calciatori si fanno tanti incontri, questa è stata un0occasione particolare, ma Oriali è un amico il futuro vediamo dove ci porterà. Io faccio il direttore sportivo non ho il potere di far rientrare o mandar via le persone".

PIOLI - "Se dico quello che penso nessuno ci crede - prosegue Ausilio - il problema è che questo tecnico è stato messo in discussione dopo poche partite, sono arrivate le sconfitte e queste voce sono aumentate. Noi crediamo nel suo lavoro e un mese di brutti risultati non possano condizionare 6 mesi di lavoro. L’obiettivo è rientrare in Europa League, poi decideremo, ma Pioli ha tutto per rimanere il tecnico dell’Inter poi valuteremo".

PERISIC - "Non si è praticamente mai allenato e un allenatore intelligente sa che un giocatore in questo stato può essere a rischio. Non è una scelta tecnica. Dobbiamo solo pensare di non mollare mai, in ogni partita, fino al 90esimo e oltre. Anzi, da oggi si può dire fino al 97esimo: almeno, noi possiamo dirlo".