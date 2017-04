Calciomercato, Ranieri nel mirino di Suning

30/04/2017 19:55

CALCIOMERCATO JIANGSU RANIERI / Possibile futuro in Cina per Claudio Ranieri. Secondo 'Daily Star' il tecnico italiano, ancora disoccupato dopo l'esonero dal Leicester che nella scorsa stagione aveva incredibilmente condotto alla conquista del titolo in Premier League, sarebbe finito nel mirino (come Stefano Pioli, ndr) del Jiangsu di Suning, l'azienda cinese che da un anno è proprietaria anche dell'Inter. Il 65enne tecnico romano, che con una eventuale esperienza in Estremo Oriente arricchirebbe di molto il suo conto in banca, a quanto pare piace anche a Watford, West Ham e Siviglia.

R.A.