Premier League, Tottenham-Arsenal 2-0: 'Spurs' a meno quattro da Conte

30/04/2017 19:25

PREMIER LEAGUE TOTTENHAM ARSENAL / Vittoria del Tottanham contro l'Arsenal nella 35a giornata di Premier League. Dopo i tre punti conquistati dal Chelsea, i ragazzi di Pochettino erano chiamati a replicare nel big match coi 'Gunners' per non veder svanire definitivamente il primo posto. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa è uscita fuori la determinazione degli 'Spurs', che hanno trovato due reti in due minuti: decisivi Alli e Kane. Con questa vittoria nel 'North London Derby', il Tottenham sale a quota 77 punti in classifica, a meno quattro dai 'Blues'.

Tottenham-Arsenal 2-0: 56' Alli (T), 58' Kane (T)

CLASSIFICA: Chelsea 81; Tottenham 77; Liverpool 66; Manchester City 66; Manchester United 65; Arsenal 60, Everton 58; West Bromwich 44; Southampton e Bournemouth 41; Leicester, Stoke City e Watford 40; Burnley e West Ham 39; Crystal Palace 38; Hull City 34; Swansea 32; Middlesbrough 28; Sunderland 21



M.D.A.