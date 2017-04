Inter-Napoli, Miranda salta il match: le ultime

30/04/2017 19:28

INTER NAPOLI MIRANDA / Joao Miranda salta il big match contro il Napoli in programma fra poco più di un'ora al 'Meazza'. Come comunicato dall'Inter sul proprio profilo Twitter, il difensore brasiliano dà forfait "a causa di un risentimento muscolare al retto anteriore della coscia destra". Assenza pesante per la squadra di Stefano Pioli che stasera, sotto gli occhi di Zhang Jindong, cercherà un successo per uscire dalla crisi e agguantare il Milan al sesto posto, l'ultimo per l'Europa League.

R.A.