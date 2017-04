Genoa, Juric si commuove: lascia la conferenza stampa

30/04/2017 19:21

GENAO JURIC CONFERENZA / Il Genoa ha perso oggi contro il Chievo complicando così la propria situazione di classifica ed entrando di fatto nella lotta per non retrocedere. L'allenatore dei rossoblu, Ivan Juric, in conferenza stampa si è anche commosso non riuscendo a proseguire con le domande. Il tecnico si è interrotto parlando del suo ritorno sulla panchina dei liguri: prima un getto di stizza e poi l'uscita di scena in preda alla commozione. Un momento delicato affrontato senza dubbio con grande coinvolgimento.

O.P.