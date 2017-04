ZONA MISTA - Palermo-Fiorentina, Fulignati: "Vittoria che ci dà morale. Futuro? Società fa valutazioni"

dall'inviato Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

30/04/2017 19:08

PALERMO FIORENTINA FULIGNATI / "E' stato importante non prendere gol, sono felice di questo. La vittoria ci dà morale dopo una settimana difficile e con matematica retrocessione vicina". Lo ha detto dalla zona mista del 'Barbera', come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, Andrea Fulignati dopo la vittoria a sorpresa, ma meritata, contro la Fiorentina: "Oggi serviva una reazione d'orgoglio dopo la pesante sconfitta contro la Lazio e così è stato - ha sottolineato il portiere del Palermo - Parlare di salvezza sarebbe folle, c'è bisogno di un miracolo sportivo. Noi dobbiamo ottenere più punti possibile in queste ultime 4 gare e fare bene come oggi".

DUALISMO CON POSAVEC - "Siamo entrambi giovani, io cerco di allenarmi al massimo e mettere in difficoltà il mister, senza crearmi delle aspettative".

SFIDA SPECIALE - "Da toscano sentivo un po' il match, ho preso tante 'mazzate' sportive da piccolo contro la Fiorentina (ride, ndr). Però, vista la situazione, oggi ero concentrato sopratutto per fare bene per il Palermo".

FUTURO - "C'è un contratto (fino al 2018, ndr) e di questo parla chi di dovere. La società sta facendo delle valutazioni sul futuro e io devo soltanto allenarmi bene e migliorare per dare certe garanzie all'allenatore", ha concluso Fulignati.