Calciomercato Fiorentina, Sousa: "Futuro? Deve parlarne la società"

dall'inviato Giorgio Musso (@GiokerMusso)

30/04/2017 18:58

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA / Il futuro di Paulo Sousa potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Il tecnico oggi è tornato sull'argomento dopo la sconfitta contro il Palermo. Intervenuto in conferenza stampa, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it, non ha chiarito le sue intenzioni: "Futuro? Di questo deve parlarne la società, io non posso. La squadra ha sempre dimostrato di seguirmi, di apprendere in allenamento e giocare per vincere. La situazione sul mio futuro non c'entra in questo senso. La stagione non è finita, io come ho sempre fatto nella ma carriera darò il massimo fino al termine. In campo andranno quei giocatori che giocheranno per vincere, per onorare la maglia. Chi non mi dà intensità e certe garanzie, resterà fuori".

M.D.A.