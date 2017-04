Palermo-Fiorentina, Bortoluzzi soddisfatto: "Ottima risposta dopo Roma"

dall'inviato Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

PALERMO FIORENTINA BORTOLUZZI / Diego Bortoluzzi, allenatore del Palermo, ha commentato la vittoria odierna contro la Fiorentina. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it: "Rimpianti? Non so cosa sia scattato, ma ci siamo preparati bene durante la settimana. L'avevamo preparata così, ho chiesto la massima applicazione per migliorare le prestazioni. I ragazzi si sono impegnati, ho visto un'ottima risposta dopo Roma. Mi aspettavo questo tipo di atteggiamento. I giocatori hanno fatto tutto quello che ho chiesto, hanno dato la massima disponibilità, attenzione e concentrazione. Abbiamo tolto spazio alle giocate della Fiorentina, non gli abbiamo dato il tempo di palleggiare e fare le giocate di qualità che abitualmente fanno. Siamo stati compatti e col passare del tempo questo ci ha dato fiducia. Il primo gol ci ha dato una carica ulteriore nella ripresa e poi con il 2-0 l'abbiamo chiusa nel modo migliore".

LAZIO - "Anche con la Lazio l'avevamo preparata al meglio, ma abbiamo trovato una squadra troppo forte in quel momento per noi. Primi 2 gol in 1' hanno mandato nel pallone tutti quanti. Gare così lasciano un po' il senso che trovano: è più una questione di testa, non di voglia; vai in confusione e non capisci più niente".

I SINGOLI - "Diamanti? Le scelte le faccio in base a quello che vedo in settimana, il suo atteggiamento durante gli allenamenti mi ha convinto a metterlo dal 1'. Risposta veramente convincente. Fulignati-Posavec? Li metto in competizione durante la settimana, è questo il metro che utilizzo,:chi dà le risposte migliori in allenamento va in campo".

SALVEZZA - "Guardo alla prossima partita col Chievo, serve un'unica risposta per avere continuità e cercare la prestazione nella stessa maniera vista oggi e durante la settimana. Dobbiamo giocare con questo spirito, con voglia di combattere".

