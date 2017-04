Calciomercato Inter, Conte: "Futuro? Concentrato solo sulla Premier"

30/04/2017 18:33

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Il Chelsea espugna il 'Goodison Park' e si avvicina alla conquista della Premier League. La prima al debutto, eventualmente, per Antonio Conte la cui permanenza a Londra - nonostante un contratto in scadenza nel 2019 - rimane in forte dubbio per via di alcune divergenze con la società di Roman Abramovich e di un'offerta davvero tentatrice (si parla di 15 milioni per i prossimi quattro anni, ndr) arrivatagli dall'Inter. Ai microfoni di 'Sky Sport', dopo il successo contro l'Everton, il tecnico salentino ha continuato a non dare certezze in merito al suo futuro, tenendo accese le speranze del gruppo Suning: "Qui in Inghilterra sto vivendo una esperienza fantastica - le sue parole - vogliamo costruire qualcosa di importante però adesso, io come tutti, siamo concentrati su questo finale di stagione per noi molto importante. Stop".

R.A.