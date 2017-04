Crotone-Milan 1-1: ancora una volta Donnarumma salva i rossoneri

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

30/04/2017 19:00

CROTONE MILAN DONNARUMMA / Gianluigi Donnarumma sempre protagonista nel Milan, anche quando il risultato è deludente. Se a San Siro nella sconfitta contro l'Empoli aveva evitato un passivo più pesante con alcuni interventi prodigiosi, anche oggi a Crotone ha salvato i rossoneri prima del pareggio firmato da Gabriel Paletta. Al 2' della ripresa, il 18enne portiere ha respinto in maniera decisiva un'ottima conclusione ravvicinata di Marcello Trotta che avrebbe potuto fare doppietta e quasi chiudere il match. Invece l'intervento di Gigio ha tenuto a galla la squadra di Vincenzo Montella, che pochi minuti dopo ha trovato il pari e successivamente si è sbloccata. Ma nonostante l'assalto alla porta calabrese, non è arrivata la rete della vittoria per gli ospiti.

Milan, Donnarumma decisivo a Crotone e da blindare

La prestazione di Crotone conferma per l'ennesima volta il valore di un talento destinato a diventare un top player nel suo ruolo. Già a inizio match era volato all'incrocio su una punizione di Barberis, poi aveva dovuto arrendersi qualche minuto dopo alla conclusione ravvicinata di Trotta, al quale ha in seguito negato la doppietta. Normale che Mino Raiola in sede di trattativa per il rinnovo del contratto voglia un ingaggio consistente per Gigio. Si parla di 4-4.5 milioni di euro netti annui, forse troppi per un ragazzo di 18 anni.

Dalle ultime news Milan risulta che Marco Fassone abbia proposto 3,2 milioni, bonus inclusi e la fascia da capitano. Un'offerta che per un ragazzo così giovane appare più che congrua. Però l'agente sostiene che Donnarumma sia il migliore della squadra e dunque meriti l'ingaggio più alto. Servirà negoziare intensamente nei prossimi giorni. Bisogna trovare un accordo entro la fine della stagione. Attorno al ragazzo ci sono tante voci di calciomercato e il club rossonero deve zittirle. Blindarlo è un obbligo per la nuova proprietà, che non può permettersi di perdere il gioiello più prezioso dell'organico.