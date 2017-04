Crotone-Milan, Nicola: "Soddisfatto della squadra, lotteremo fino alla fine"

30/04/2017 18:19

CROTONE MILAN NICOLA / Davide Nicola, tecnico del Crotone, ha parlato del pareggio odierno contro il Milan e della lotta per non retrocedere: "Abbiamo incontrato una squadra forte, ben messa in campo e con un'identità precisa - dice alla 'Rai' - E' difficile uscire in pressione col tempo giusto, loro sono abili a gestire la palla. Dispiace non aver raccolto di più nella prima parte del primo tempo. Oggi non c'erano un paio di fuorigioco: potevano essere situazioni interessanti. Abbiamo ridotto la distanza dall'Empoli, abbiamo l'ambizione di riuscire a sfruttare le ultime partite per raggiungere qualcosa di straordinario. Sono contento della mia squadra, stiamo giocando bene. Al di là di chi ci sta sopra, lo valuteremo all'ultima partita, o almeno speriamo di arrivare all'ultima partita per lottare per qualcosa di importante. Per me contano solo gli avversari che affronteremo domenica per domenica. Vogliamo provarci fino in fondo come faranno le altre squadre".

M.D.A.