Crotone-Milan, Paletta: "Ci è mancata lucidità. Futuro? Siamo tutti in gioco"

30/04/2017 18:14

CROTONE MILAN PALETTA / "La nostra reazione è stata positiva. Purtroppo non siamo stati lucidi e, come spesso ci capita, abbiamo sbagliato molte volte l'ultimo passaggio. Sottoporta dobbiamo cercare di essere più tranquilli". Lo ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' Gabriel Paletta dopo il deludente pareggio di Crotone. Il centrale è stato proprio l'autore del discusso 1-1 rossonero: "E' un bene se noi difensori riusciamo a dare una mano anche in fase realizzativa", le parole dell'italo-argentino decisivo anche nel derby con l'Inter di due settimane fa, derby che si protrarrà fino al termine della stagione per il sesto e ultimo posto valido per i preliminari di Europa League. Un obiettivo che potrebbe incidere sul futuro di molti calciatori milanisti, Paletta compreso: "Siamo tutti in gioco, per cui dobbiamo solo pensare a dare il massimo ma con la massima serenità. A fine stagione vedremo cosa accadrà".

R.A.