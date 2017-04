Empoli-Sassuolo, Martusciello: "Decisivo il primo tempo negativo"

30/04/2017 18:07

EMPOLI SASSUOLO MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello ha analizzato la sconfitta odierna del suo Empoli contro il Sassuolo: "Nelle ultime quattro partite bisogna sperare di perdere il meno possibile e vincerne anche qualcuna, visto che oggi abbiamo pagato a caro prezzo un primo tempo complicato. Nel secondo tempo ho visto una squadra che ha dato garanzie in vista del prosieguo di campionato - dice alla 'Rai' - Reazione? E' l'unica nota positiva di giornata. Siamo scesi in campo contratti e il Sassuolo ne ha beneficiato in maniera netta. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e creato tante occasioni che potevano regalarci qualcosa di differente. Nonostante il terzo gol la squadra ha continuato a giocare. Purtroppo non è andata bene, bisogna continuare a credere in quello che si sta facendo. Riuscire a mantenere questa categoria è qualcosa di miracoloso".

M.D.A.