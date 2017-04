Genoa-Chievo, Juric critico: "Atteggiamento inspiegabile nel secondo tempo"

30/04/2017 17:52

GENOA CHIEVO JURIC / Ivan Juric ha fatto il punto sul suo Genoa dopo la socnfitta odierna contro il Chievo: "Nel primo tempo abbiamo giocato a grandissimi livelli sbagliando anche un rigore. A inizio secondo tempo non abbiamo fatto bene, è stato un atteggiamento inspiegabile e non posso trovare scuse - dice alla 'Rai' - A livello di gioco ho visto la squadra come volevo, quello che è mancato è stata la cattiveria calcistica, che per squadre che lottano per salvarsi è importante. Calendario non facile? Lo sapevamo, io per questo non mi spiego l'inizio del secondo tempo. Avevo detto che dovevamo entrare in campo ancora più tosti. Clima strano? No, il pubblico è stato fantastico a parte i fumogeni. C'è stato grande tifo, ma i fumogeni sono stati bruttissimi. Ho visto un ambiente più compatto rispetto a circa un mese fa. Fisicamente la squadra sta bene, è inspiegabile non capire che dopo l'uno a zero bisogna avere un atteggiamento completamente diverso. Risultati? Contro la Lazio abbiamo fatto una buona gara, la Juve invece era troppo forte. Oggi ci mancava la cattiveria calcistica".

M.D.A.