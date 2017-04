Bologna-Udinese, Delneri: "Serve un esame di coscienza, oggi ci hanno dato una lezione"

30/04/2017 17:58

BOLOGNA UDINESE DELNERI / Giornata no per l'Udinese che perde malamente contro il Bologna. "Abbiamo preso gol all'ultimo secondo del primo tempo. Non abbiamo giocato da squadra, bisogna essere compatti, in questo senso il Bologna ci ha dato una bella lezione - ha ammesso Gigi Delneri a 'Rai Sport' - Nell'ultimo mese abbiamo speso molto, oggi abbiamo pagato questo. Dobbiamo farci un esame di coscienza, dobbiamo sempre metterci del nostro e sono sicuro che i ragazzi lo faranno già da settimana prossima", le parole del tecnico friulano.

D.G.