Palermo-Fiorentina, Sousa deluso: "Tra le peggiori prestazioni in due anni"

30/04/2017 17:44

PALERMO FIORENTINA SOUSA / Paulo Sousa deluso per la prestazione della sua Fiorentina nella sconfitta odierna contro il Palermo. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "Purtroppo oggi è stata una delle peggiori partite nelle ultime due stagioni, compreso il primo tempo di Pescara - dice a 'Premium Sport' - C'è mancanza di unità, velocità e movimenti nel nostro gioco. Loro si sono difensi bene e si sono chiusi sfuttando ogni errore nostro. Tutti i duelli sono stat vinti quasi sempre da loro. La squadra non ha reso per quello che può rendere. L'avversario ha cercato spesso di perdere tempo. E' normale questo atteggiamento, vorrei vedere anche nella mia squadra l'atteggiamento opposto: quello di prendere la palla e provare a recuperare. L'intensità e le decisioni individuali non sono state delle migliori oggi".

LE SCELTE - "Le prestazioni individuali sono state sotto alle loro potenzialità. Bernardeschi ha avuto un piccolo dolorino ieri, ma oggi è migliorato e abbiamo preso comunque la decisione di mettere Ilicic. Su Chiesa c'è una scelta: è un ragazzo che sta cercando di ritrovarsi. Oggi le sue decisioni non sono state delle migliori. Ha gol, movimenti senza palla, ma oggi non ha dato il meglio così come i compagni".

M.D.A.