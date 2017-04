Empoli-Sassuolo, Di Francesco: "Tra dieci giorni il mio futuro"

30/04/2017 17:48

EMPOLI SASSUOLO DI FRANCESCO FUTURO / Il Sassuolo espugna il 'Castellani' 3-1. Una vittoria che Eusebio Di Francesco ha commentato sulle frequenze di 'Radio Uno': "Sono contento ma non dell'ultima mezz'ora. Però ci sta anche per il caldo, nel finale non abbiamo gestito al meglio il pallone con un Empoli riversato in attacco. Oggi avevamo fuori numerosi elementi, sono contento per dare ai giovani che abbiamo delle grandi opportunità. Partendo in anticipo per l'Europa League non è semplice, dovremo essere più bravi per il futuro".

Il tecnico degli emiliani ha poi parlato della prossima stagione: "Tra dieci giorni mi incontrerò con la società per discutere del nostro futuro. Sarà una scelta mia, personale. La crescita del Sassuolo passa per altre cose".

D.G.