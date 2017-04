Premier League, tris all'Everton: Conte si avvicina al titolo!

30/04/2017 17:29

PREMIER LEAGUE RISULTATI CHELSEA EVERTON MANCHESTER CITY / Il Chelsea espugna un campo difficile come il 'Goodison Park' e fa un altro passo verso il titolo. Il 3-0 rifilato all'Everton (grazie alle reti di Pedro, Cahill e Willian) è un messaggio forte alle concorrenti, Tottenham in prima fila: i 'Blues' non hanno intenzione di rallentare nemmeno in questa fase finale. Un rush che sta spingendo Conte verso la vittoria della Premier League al suo primo tentativo.

Nell'altro match, invece, il Manchester City impatta contro il Middlesbrough: apre l'ex Negredo, poi nella ripresa Agüero pareggia dal dischetto. Il 'Boro' riesce a tornare avanti poco dopo con Chambers, salvo farsi riprendere nuovamente da Gabriel Jesus nel finale.

Everton-Chelsea 0-3: 66' Pedro, 79' Cahill', 86' Willian.

Middlesbrough-Manchester City 2-2: 38' Negredo, 69' rig.Agüero, 77' Chambers, 85' Gabriel Jesus

CLASSIFICA: Chelsea* 81; Tottenham* 74; Liverpool 66*; Manchester City* 66; Manchester United* 65; Arsenal 60**, Everton 58; West Bromwich* 44; Southampton** e Bournemouth 41, Leicester*; Stoke City e Watford* 40; Burnley e West Ham 39; Crystal Palace 38; Hull City 34; Swansea 32; Middlesbrough 28; Sunderland* 21

*una partita in meno **due partite in meno ***tre partite in meno

D.G.