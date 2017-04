Cagliari-Pescara, Muntari contro i cori razzisti: lascia il campo! La sua versione

30/04/2017 18:28

CAGLIARI PESCARA MUNTARI RAZZISMO / AGGIORNAMENTO 18.28 - Sulley Muntari è poi intervenuto a 'Sky Sport' per chiarire la vicenda: "Nel primo tempo c'era un piccolo bambino che lo faceva, mi sono avvicinato ho tolto la maglia e gliel'ho data a lui. Volevo che fosse un esempio, lui era con i genitori. Nella ripresa mi sono avvicinato all'arbitro ed ho parlato con lui che mi ha detto di non parlare con la curva che mi stava insultando. Doveva avere le pal** di fermare la partita, mi sono incaz**** quando mi ha detto di stare zitto. Se non ci fosse stata la regola di non mettere le mani addosso all'arbitro sarebbe già sottoterra. Non poteva alzare la voce contro di me, avevo ragione io. Non ero nemmeno incaz**** con quelli che facevano i cori, ma con lui che ha alzato la voce contro di me. Doveva avere il coraggio di fermare questa cosa qua, così piano piano cancelliamo queste cose qua".

17.40 - Brutte scene sul finale di Cagliari-Pescara quando Sulley Muntari ha richiamato l'attenzione dell'arbitro per via di alcuni cori razzisti provenienti dagli spalti. Il centrocampista ghanese non ha accettato l'affronto del pubblico chiedendo provvedimenti al fischietto ed ai suoi assistenti che probabilmente però non hanno avvertito questi cori. Da chiarire quindi ancora la dinamica, ma la furia di Muntari è stata ben visibile: la gara non è stata interrotta - anche perché in chiusura - e l'episodio andrà analizzato meglio. Muntari comunque si è preso un cartellino giallo ed ha scelto di non terminare la partita.