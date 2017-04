Cagliari-Pescara, Rastelli: "Gara insidiosa. Futuro? Penso alle ultime gare, poi..."

30/04/2017 17:34

CAGLIARI PESCARA RASTELLI / Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, ha analizzato la vittoria odierna contro il Pescara: "Rigore di Joao Pedro? Il rigorista è Joao Pedro e i ragazzi sanno che in campo si può cambiare. L'altra volta lo lasciò a Borriello - spiega alla 'Rai' - Futuro? Lo vedremo nelle prossime settimane. Per me era importante raggiungere la salvezza e lo abbiamo raggiunto con grande anticipo: sono molto felice. Era una gara insidiosa, siamo stati molto bravi a chiuderla. Critiche? Credo che il lavoro sia apprezzato dalla società e dalla maggior parte dei tifosi. Non si può piacere a tutti. Quello che conta è portare a casa i risultati e raggiungere gli obiettivi stagionali. Voci su Prandelli? Non ho niente da replicare. Devo fare queste ultime quattro gare, poi quello che deciderà la società va bene".

M.D.A.