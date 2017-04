Roma-Lazio, Rudiger: "Regalati due gol. Espulsione? Non volevo far male a Djordjevic"

30/04/2017 17:27

ROMA LAZIO RUDIGER / "E' un brutto giorno per noi". Così Rudiger a 'Roma Tv' dopo il ko nel derby con la Lazio: "Anche oggi abbiamo creato più dei nostri avversari, che sono stati bravi a sfruttare le loro caratteristiche giocando in contropiede. Dispiace pure perché due gol dei laziali sono stati nostri regali...", il commento amaro del difensore della Roma che in chiusura fa parziale mea culpa sul fallaccio ai danni di Djordjevic che gli è costato il rosso: "Sono entrato in ritardo ma non volevo fargli male. Spero stia bene".

R.A.