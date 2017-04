Roma-Lazio, agente Keita: "Ho finito gli aggettivi! E non è decisivo quando parte titolare..."

30/04/2017 17:25

ROMA LAZIO AGENTE KEITA / Doppietta nel derby, cinque gol nelle ultime due gare: Keita Balde Diao sta vivendo un momento di forma strepitoso. Al termine della gara tra Roma e Lazio anche il suo agente, Roberto Calenda, ha voluto incensarlo attraverso il proprio profilo 'Twitter': "Chiuso per inventario. Finiti gli aggettivi per un giocatore spaziale . Ah dimenticato: Keita non è decisivo quando parte titolare...".

D.G.