PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-PESCARA: Joao Pedro di rigore, Caprari intraprendente

Davide Ritacco

30/04/2017 17:02

PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-PESCARA PROMOSSI E BOCCIATI – Partita dai ritmi estivi senza grandi emozioni. Joao Pedro segna il gol decisivo ma è determinante anche Rafael mentre Borriello resta all'asciutto. Nel Pescara ormai retrocesso si salva solo Caprari. Finale nervoso con Muntari.

CAGLIARI

Rafael 7 – E' il migliore in campo con delle parate decisive che non solo blindano i tre punti ma fa riacquistare credito verso i propri tifosi.

Pisacane 6 – Giocare sulle corsie esterne non è mai facile contro le squadre di Zeman eppure è sempre attento e segue tutti i tagli avversari.

Salamon 6 – Non un pomeriggio di gran lavoro anche perché il Pescara si sveglia solo nella ripresa ma Cerri è abbastanza statico e col fisico può competere.

Alves 6 – Si alza molto per chiudere anzitempo le ripartenze devastanti del Pescara. Non sempre ci riesce e deve ricorrere anche a mezzi poco ortodossi.

Murru 6,5 – Spinge bene e tanto sulla sinistra concedendo anche poco. In generale una gara ordinata e senza sbavature.

Ionita 6 – Rientra dopo qualche partita in panchina e gioca un po' sottoritmo senza dare quegli strappi a cui ci ha abituato. Dal 57' Faragò 6 – Ha tanta voglia di mettersi in mostra per non sprecare la sua grande opportunità di sfondare in serie A.

Tachtsidis 6,5 – Bene in mezzo al campo. A questi ritmi si prende anche qualche buon rischio e fa una bella figura.

Barella 6,5 – E' uno dei migliori in campo, ha giocato una buona gara. Ha un buon talento associato ad una buona tecnica. Nei momenti più difficili è quello che ha tenuto i ritmi alti e sa trovare i compagni e inserirsi bene, un profilo di alto rilievo. Dal 77' Padoin s.v.

João Pedro 6,5 – Segna il rigore della vittoria che certifica la certezza della salvezza. Buona gara con giocate interessanti.

Farias 5,5 – Oggi non ha particolarmente entusiasmato nonostante il coefficiente di difficoltà non impossibile della partita, si pensava potesse fare di più. Dal 65' Sau 6,5 – Entra molto bene in partita con vivacità e con spunti molto interessanti. Peccato vada spesso troppo da solo ignorando i compagni.

Borriello 6 – Lotta tanto e si crea anche qualche buona occasione. Cerca incessantemente il gol che però non arriva.

All. Rastelli 6,5 – Il suo Cagliari è praticamente salvo. Una stagione tutto sommato positiva nonostante qualche periodo di flessione, ma il suo gioco è davvero interessante e la sua squadra si esprime molto bene. Ha comunque raggiunto la soglia dei 41 punti.

PESCARA

Fiorillo 6 – Subisce il rigore di Joao Pedro che lo spiazza senza troppi problemi. Per il resto della partita non corre particolari pericoli perché gli attaccanti di casa sono spesso imprecisi.

Zampano 6 – Spinge tantissimo arrivando spesso e volentieri sul fondo ma senza incidere, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa le forze mancano ma non volontà di spingere.

Bovo 6 – Un po' in difficoltà contro Borriello ma una volta prese le misure lo tiene a bada e nelle ripresa si erge a protagonista con buone chiusure difensive.

Fornasier 5,5 – Ingenuo sul fallo di mano che porta al rigore che spezza l'equilibrio. Fa fatica anche a tenere Borriello e Farias.

Milicevic 5 – Gioca da adattato a sinistra ma non supera quasi mai la metà campo. Fa fatica a spingere ma anche a difendere, si adatta ma è palesemente fuori ruolo.

Coulibaly 6 – Ha 18 anni inizia con grande entusiasmo poi si spegne piano piano. E’' un giocatore sul quale si può investire del tempo specie se dovesse restare Zeman. Dal 72' Brugman 6 – Entra per dare maggiore equilibrio in una partita con le squadre molte lunghe.

Muntari 5,5 – Solita partita sottotono ma le polemiche nel finale sottolineano l'ennesimo atto razzista in una partita di calcio. E' inutile sottolineare ancora una volta l'inefficacia di tali provvedimenti ma è giusto che lui si lamenti in questo caso.

Memushaj 5,5 – Qualche buono inserimento ma nulla più. Un'altra partita anonima nelle ultime giornate di A.

Benali 5,5 – Poche opportunità create e quelle poche le ha pure sbagliate. Ha mantenuto sempre lo stesso passo senza mai accelerare in modo decisivo. Dal 72' Kastanos 6 – Altro giovane interessante che nelle giovanili della Juventus ha fatto sfracelli ma che non riesce a ripetersi nell'immediato.

Cerri 5 – Praticamente non si è mai visto. Gioca da ex ma viene fischiato anche dai tifosi di casa. Non un bel pomeriggio.

Caprari 6,5 – E' il migliore dei suoi. Si risveglia nella ripresa creando qualche problema alla difesa del Cagliari. Peccato si sia svegliato in ritardo.

All. Zeman 5 – Il Pescara non ha fatto granché per poterla vincere anche se la sua mano si vede. Una squadra demotivata e senza stimoli mentre per il futuro c'è buon materiale per poter far bene.

Arbitro: Minelli 6 – Gli ultimi minuti sono difficili da gestire. Muntari si lamenta molto per qualche coro che arriva dagli spalti e lui lo ammonisce per qualche parola di troppo. Molto difficile decidere. Tornando alla partita, il rigore pare netto e la gara comunque corretta non gli crea particolari fastidi.

TABELLINO

CAGLIARI-PESCARA 1-0

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Salamon, Alves, Murru; Ionita (dal 57' Faragò), Tachtsidis, Barella (dal 77' Padoin); João Pedro; Farias (dal 65' Sau), Borriello. A disp.: Gabriel, Capuano, Miangue, Di Gennaro, Deiola, Han. All.: Rastelli



PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Fornasier, Bovo, Milicevic (dal 90' Crescenzi); Coulibaly (dal 72' Brugman), Muntari, Memushaj; Benali (dal 72' Kastanos), Cerri, Caprari. A disp.: Bizzarri, Aldegani, Bruno, Verre, Mitrita, Muric, Coda, Cubas. All.: Zeman

Arbitro: Minelli di Varese

Marcatori: 23' Joao Pedro (C)

Ammoniti: 22' Fornasier (P), 44' Milicevic (P), 64' Alves (C), 83' Kastanos (P), 90' Muntari (P).

Espulsi: