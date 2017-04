PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-FIORENTINA: Diamanti inventa, Astori ingenuo

Marco Di Nardo

30/04/2017 16:57

PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO FIORENTINA PROMOSSI E BOCCIATI – Diamanti incanta ed Alesami punisce una Fiorentina dal possesso palla sterile e poco cinica. Male Astori, ingenuo nell'occasione dell'espulsione, e Cionek. Tra i viola non basta Badelj per creare problemi alla retroguardia di Bortuluzzi.

PALERMO

Fulignati 6,5 – Alla sua quinta partita in A, il giovane portiere rosanero dimostra grande reattività tra i pali in più di un'occasione, soprattutto su Babacar al 44'. Bene sia nelle uscite alte che in quelle basse.

Cionek 5,5 - Timoroso per via della gara con la Lazio, tende a spazzare troppo palla facendo infuriare Bortoluzzi. Bene nel gioco aereo.

Goldaniga 6,5 - Rispetto a Cionek, sceglie i giusti tempi per le chiusure.

Andjelkovic 5,5 - Tende a stringere troppo la sua posizione, consentendo a Borja Valero di attaccare facilmente dalla sua parte. Dal 68' Gonzalez 6 - Molto attento sia nell’uno contro uno che nel gioco aereo.

Rispoli 6 - Tanta corsa, tanto ripiegamento difensivo ma poca precisione nel far ripartire l'azione.

Jajalo 6 - Cerca di abbinare quantità e qualità in mezzo al campo.

Gazzi 6,5 - Funge da schermo davanti la difesa. Grazie a lui, la Fiorentina non sempre riesce a sfondare centralmente.

Chochev 6 - Insieme a Jajalo cerca di aiutare Gazzi in fase di non possesso palla per poi ripartire velocemente in contropiede.

Aleesami 7 - Da esterno di centrocampo riesce a mettere in mostra meglio le sue qualità in entrambe le fasi di gioco. Dalla sua parte, grazie a lui, la Fiorentina non riesce mai a sfondare. Al 91' segna il suo primo gol in Serie A.

Diamanti 7 - Arretra spesso la sua posizione in fase di costruzione. I suoi lanci sono sempre precisi. Al 32- segna un bellissimo gol su calcio di punizione. Dal 90' Bruno Henrique – s.v.

Nestorovski 6 – Bravo nel protegger palla per far salire la squadra. Gli manca solo il gol. Dall'81' Sallai – s.v.

All. Bortoluzzi 6,5 – Dopo l'inopinata prestazione contro la Lazio, riesce a vincere contro la Fiorentina, fornendo una prestazione coriacea in difesa e cinica sotto porta.

FIORENTINA

Tatarusanu 6– Incolpevole sui gol del Palermo. Bene nelle uscite alte.

Salcedo 5 – Troppo irruento nelle entrate, commettendo così banali ed inutili falli. Dal 57' Saponara 5 – Non incide quanto ci si sarebbe aspettato.

Sánchez 5,5 – Cerca come può di guidare la difesa viola, commettendo però qualche errore di troppo.

Astori 4 – Dei tre, è l'unico che riesce a fare una discreta fase difensiva e allo stesso tempo di impostare. Si fa espellere inutilmente per un fallo ingenuo ed inutile su Sallai.

Tello 5 – Eccetto un paio di cross buoni, non riesce mai a verticalizzare per Babacar o ad arrivare al tiro.

Badelj 6 – Si alterna con Vecino nella fase di costruzione. Bravo nel dettare i tempi alla manovra viola.

Vecino 5,5 – Fa una buona fase d'interdizione ma si perde nell'ultimo passaggio.

Milic 5 – Per quanto sia utile in fase di non possesso palla, non riesce mai a sfondare sulla sinistra. Dal 38' Chiesa 6 – La sua bravura nell'uno contro uno crea superiorità numerica. Cerca in un paio di occasioni la via del gol.

Ilicic 5 – Fa tanto movimento senza palla, cerca spesso il guizzo giusto per impensierire la difesa del Palermo ma non riesce mai realmente ad incidere. Dal 69' Mlakar 6 – Al suo esordio in Serie A, non gli si poteva chiedere di più.

Borja Valero 5,5 - Sia da trequartista che da centrocampista centrale non riesce mai a rendere la manovra della Fiorentina veloce ed imprevedibile.

Babacar 5 - Viene limitato molto dai tre difensori del Palermo. Non viene mai servito bene dai suoi compagni di squadra.

All. Sousa 5 - Se la Fiorentina perde contro il Palermo, le maggiori responsabilità sono le sue per una formazione troppo difensiva e con un modo di giocare troppo prevedibile.

Arbitro: Tagliavento 6 – Alla sua204 esima gara in Serie A, il direttore di gara della sezione di Terni offre una discreta prestazione, sanzionando con l’ammonizione solo i falli più cattivi. Giusta l'espulsione di Astori per somma di ammonizioni.

TABELLINO

PALERMO-FIORENTINA 2-0

Palermo (3-5-2): Fulignati, Cionek, Goldaniga, Andjelkovic (68' Gonzalez), Rispoli, Jajalo, Gazzi, Chochev, Aleesami,Diamanti (90' Bruno Henrique), Nestorovski (81' Sallai). A disposizione: Posavec, Vitiello, Morganella, Pezzella, Marson, Lo Faso, Sunjic, Balogh, Trajkovski. All. Bortoluzzi

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu, Salcedo (57' Saponara), Sánchez, Astori, Tello, Badelj, Vecino, Milic (38' Chiesa), Ilicic (69' Mlakar), Borja Valero, Babacar. A disposizione: Sportiello, De Maio, Tomovic, Olivera, Cristóforo, Maistro, Hagi, Satalino, Bernardeschi. All. Sousa

MARCATORI: 32' Diamanti (P), 91' Alesami (P)

ARBITRO: Tagliavento Paolo (Sez. di Terni)

AMMONITI: 20' Nestorovski (P), 31' Salcedo (F), 55' Diamanti (P), 86' Badelj (F)

ESPULSI: 82' Astori (F)