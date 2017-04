PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-UDINESE: Destro bomber, Thereau non punge

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

30/04/2017 16:59

PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA UDINESE PROMOSSI E BOCCIATI/ Mattia Destro è mattatore e principale artefice del successo del suo Bologna. L'attaccante di scuola Roma mette subito in discesa il match quando segna dopo due minuti, poi sa replicare con il gol che vale il 3-0 nella ripresa. L'Udinese si è arresa solo dopo il poker sfortunato con autogol di Danilo, in mezzo un'ottima gara anche per Taider: l'ex Inter aveva segnato il raddoppio e ha sfiorato la doppietta.

BOLOGNA

Mirante 6,5 - Regge alla grande soprattutto nel primo tempo, poi deve solo gestire i suoi compagni di reparto.

Torosidis 6 - Fa il suo ma non spinge quanto dovrebbe a destra. Il confronto con Jankto, però, è vincente. Dal 52' Krafth 6 - Nessuno scossone, semplice gestione del ruolo e della sua zona.

Gastaldello 6,5 - Thereau non passa mai, Zapata è arginato al meglio. La migliore notizia resta la porta inviolata. Dall'87' Oikonomou sv

Maietta 6,5 - Sempre utile alla manovra difensiva, intesa perfetta col compagno Gastaldello. Prova anche qualche incursione offensiva.

Mbaye 6,5 - Spinta continua sul lato mancino del campo. Soffre l'esuberanza di De Paul, ma riesce a limitarlo con l'aiuto dei compagni.

Donsah 6,5 - Quanta energia dalle sue parti. Prezioso in entrambe le fasi di gioco: muro davanti alla difesa e poi subito pronto a correre in avanti. Suo il bellissimo e prezioso assist per il primo gol di Destro.

Viviani 6 - L'unica macchia della sua gara la lascia quel cartellino beccato in maniera ingenua nel primo tempo. Il giallo sembra limitarlo un po', ma regge bene alla distanza. Dal 77' Petkovic sv

Taider 7 - Quando è in giornata si vede: dà una grossa mano ai suoi, fa da collante tra i reparti e va anche a siglare il raddoppio chiudendo una bellissima azione in ripartenza. Sfiora la doppietta nella ripresa, ma deve accontentarsi di una gran parata di Karnezis.

Krejci 6,5 - L'assist che serve a Taider è il succo della sua gara: scatto, sterzata e giocata vincente. Corre per tutto il primo tempo e quasi sempre crea superiorità. Cala alla distanza.

Verdi 7 - Come il compagno della corsia opposta, ma con più voglia di pungere. Ci prova a far male a Karnezis per tutto il primo tempo, ma ci riesce al 78': rientro sul sinistro e tiro deviato da Danilo che beffa tutti. Meritato.

Destro 7,5 - Apre e chiude come sanno fare i goleador. Dopo appena due minuti apre le marcature con un bellissimo gol, all'ora di gioco, invece, mostra di saper fare il gioco sporco ed essere al posto giusto nel momento ideale. Arriva a quota 9 reti segnati in questo campionato troppo altalenante per lui.

Donadoni 7 - Quattro gol il Bologna li aveva rifilati solo al Pescara, ma il pomeriggio è perfetto e i suoi rispondono alla grande. Ottime le sensazioni lasciate dalla manovra offensiva con un ritrovato Destro, ma le migliori indicazioni arrivano da dietro. La porta inviolata è un ottimo segnale.



UDINESE

Karnezis 5 - Nonostante i due gol subiti nel primo tempo sembrava poter tenere in piedi la difesa bianconera. Sbaglia, però, in occasione del terzo gol. Il poker è una beffa combinata con Danilo.

Widmer 5 - Prova a spingere, ma i primi due gol arrivano entrambi dal suo lato e non depone a suo favore.

Felipe 5 - Fa quel che può sull'out sinistro, ma Krejci non è un cliente comodo, come si vede in occasione del raddoppio felsineo.

Angella 5,5 - Meglio in avanti, in proiezione offensiva, che in difesa. Ma il suo compito sarebbe quello di evitare i gol altrui.

Danilo 5 - Il suo colpo di testa sfortunato che regala il poker al Bologna è un po' il succo della gara dei friulani. Prova a metterci pezze quando può, ma non sembra essere la giornata giusta per lui e i compagni di squadra.

De Paul 5 - Sfortunato in occasione del primo gol avversario, ma è l'unico a regalare brio alla manovra dei suoi sul lato destro del campo. Dal 46' Perica 5 - Dovrebbe dare peso e qualità alla manovra offensiva, ma in realtà non ha mai la palla giusta

Badu 5 - Tiene il reparto mediano nel primo tempo, ma scompare quando l'Udinese perde qualsiasi distanza.

Jankto 5 - Delneri si aspetterebbe di più da lui, ma si perde troppo spesso tra le maglie della mediana avversaria; proprio per questo è il primo a lasciare il campo nella ripresa. Dal 46' Matos 5 - Entra nella ripresa per dare maggiori chances alla squadra bianconera, ma sprofonda insieme ai compagni.

Hallfredsson 5,5 - Prova a metterci la qualità, poi la quantità ed i muscoli. Non gli riesce troppo bene e si becca pure un giallo. Sempre protagonista sulla trequarti avversaria, non molla la presa nemmeno dopo il quarto gol avversario.

Thereau 4,5 - Ci prova a sostenere l'attacco bianconero, ma non punge praticamente mai. L'intesa con Duvan è da affinare, ma Delneri lo sostituisce all'ora di gioco per provare il tutto per tutto. Dal 59' Kums 5 - Entra nel momento peggiore dei suoi e può solo guardare.

Zapata 5 - Lasciato solo nel primo tempo, nulla gli riesce contro Gastaldello e Maietta. Sui piazzati prova sempre a farsi valere, sfiora il gol in apertura di ripresa, ma non ci riesce a lasciare la zampata utile.

Delneri 5 - L'inizio è da incubo, il finale di primo tempo anche. In mezzo c'era stata solo l'Udinese, tanto da spingerlo a provarle tutte in apertura di ripresa. Gli ingressi di Matos e Perica, però, non cambiano la storia del match, anzi i friulani crollano sotto i colpi dei padroni di casa. Una giornata completamente storta.



Arbitro: Celi 6 - Tiene bene il ritmo nel primo tempo anche se forse esagera con le ammonizioni; non ci sono episodi interessanti e difficili, nel secondo tempo la gara scivola via senza problemi.



TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 4-0

Bologna (4-3-3): Mirante, Torosidis (dal 52' Krafth), Gastaldello (dall'87' Oikonomou), Maietta, Mbaye, Donsah, Viviani (dal 77' Petkovic), Taider, Verdi, Krejci, Destro. A disposizione: Da Costa, Sadiq, Masina, Okwonkwo, Ravaglia, Cozzari, Giordano, Tabacchi. All.: Donadoni

Udinese (4-4-2): Karnezis, Widmer, Danilo, Angela, Felipe, Badu, Hallfredsson, Jankto (dal 46' Matos), De Paul (dal 46' Perica), Thereau (dal 59' Kums), Zapata. A disposizione: Scuffet, Perisan, Silva, Adnan, Hertaux, Evangelista, Ewandro, Balic. All.: Delneri

Arbitro: Celi

Marcatori: 2' e 59' Destro (B), 45'+1' Taider (B), 68' Danilo aut.

Ammoniti: 20' Hallfredsson (U), 26' Viviani (B), 35' Duvan (U), 42' Danilo

Espulsi: nessuno