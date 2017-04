Serie A, risultati 34a giornata: il Milan non sa più vincere, Fiorentina addio Europa

30/04/2017 16:52

SERIE A RISULTATI 34A GIORNATA / Il Milan non riesce più a vincere: col pareggio di Crotone sono tre le gare senza i tre punti. Un pari che allontana l'Europa e porta ora l'Atalanta a sei punti di distanza. Si spengono definitivamente, invece, le speranze europee per la Fiorentina che cade a Palermo: decidono l'ex Diamanti e Aleesami. Il Bologna passeggia sull'Udinese, mentre il Sassuolo espugna il 'Castellani'. Vittoria di misura, infine, del Cagliari sul già retroscesso Pescara.

Bologna-Udinese 4-0: 2' e 59' Destro (B), 46' Taider (B); 68' Verdi (B)

Cagliari-Pescara 1-0: 23' rig.Joao Pedro (C)

Crotone-Milan 1-1: 8' Trotta (C), 50' Paletta (M)

Empoli-Sassuolo 1-3: 20' Peluso (S), 24' rig.Pucciarelli (E), 32' Matri (S), 57' Duncan (S)

Genoa-Chievo 1-2: 43' Pandev (G); 60' Bastien (C); 69' Birsa (C)

Palermo-Fiorentina 2-0: 32' Diamanti (P), 90' Aleesami (P)

CLASSIFICA: Juventus 84, Roma 75, Napoli 71*, Lazio 67, Atalanta 64, Milan 59, Inter 56*, Fiorentina 55, Torino 49, Sampdoria 46, Udinese 43, Cagliari 41, Chievo 41, Sassuolo 39, Bologna 38, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 25, Palermo 19, Pescara 14.

*Una gara in meno

D.G.