Calciomercato Inter, Zhang: "Voci false dall'esterno, pieno sostegno a Pioli"

Raffaele Amato

30/04/2017 16:51

CALCIOMERCATO INTER ZHANG / A poche ore dal big match del 'Meazza' contro il Napoli, il patron dell'Inter esce allo scoperto smentento i rumors di calciomercato sulla panchina nerazzurra e, allo stesso tempo, confermando pieno appoggio a Stefano Pioli, incontrato in mattinata al Centro Sportivo Suning: "Non ci facciamo distrarre dalle voci di circolate all'esterno del club. Non esiste nessun fondamento di verità, perché la società sostiene al cento per cento il lavoro del nostro allenatore - le parole riportate dal sito ufficiale del club di Zhang Jindong, il quale ha poi allargato il discorso alla società in cui presto potrebbe tornare Lele Oriali - La strategia di lungo termine si basa anche sulla costruzione di una società solida e di un'organizzazione infrastrutturale di livello mondiale, per rendere il club sempre più forte. Essere parte dell'Inter significa lottare e lavorare per vincere ogni partita. L'obiettivo nel medio-lungo termine rimane valorizzare il nostro club e, allo stesso tempo, i nostri giocatori", ha concluso il numero uno interista che staserà sarà allo stadio in quella che potrebbe essere una partita decisiva per l'obiettivo Europa League.

Calciomercato Inter, destino segnato per Pioli: le ultime sulla panchina nerazzurra

Ma anche per il futuro immediato dello stesso tecnico interista. Al di là delle dichiarazioni del boss di Suning, il destino di Pioli è piuttosto segnato. Sicuro il suo addio a fine stagione, a prescindere dalla qualificazione nell'Europa minore, probabile quello nelle ore successive in caso di sconfitta contro la formazione di Sarri. Secondo indiscrezioni legate al calciomercato Inter, la proprietà è al lavoro per convincere uno tra Antonio Conte e Diego Simeone a raccogliere l'eredità dell'ex laziale, mentre come terza scelta si valuta soprattutto il profilo di Luciano Spalletti, in scadenza di contratto con la Roma.