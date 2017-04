PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-SASSUOLO

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

30/04/2017 16:50

EMPOLI SASSUOLO SERIE A / Sfida delicata per l'Empoli contro il Sassuolo, con i toscani che sono riusciti a far punti con Fiorentina e Milan. In quella che, sulla carta, era la gara più alla portata, il gruppo di Martusciello non mostra la cattiveria giusta. Dallo svantaggio al pareggio, per poi crollare del tutto, affidandosi a qualche chance nella seconda parte della ripresa, dovuta soprattutto a episodi, più che a una manovra ragionata. Con la vittoria del Palermo, questa sconfitta potrebbe pesare.

EMPOLI

Skorupski 5 - Non mancano di certo le sue responsabilità sulle reti subite. Sempre attento e strepitoso, ha dovuto fronteggiare oggi la sua prima vera 'giornata no'.

Laurini 5 - Poco incisivo nei raddoppi nel cuore dell'area. Fa davvero poco anche in fase di spinta offensiva.

Bellusci 5 - Il gol chiave del match è quello di Matri, sul quale ha grandi responsabilità.

Barba 4,5 - Dal gol di Peluso a quello di Matri, è spesso in ritardo e poco attento. In una gara decisiva, manca uno degli uomini d'esperienza.

Pasqual 6 - Buona prova la sua, soprattutto difensiva, con il Sassuolo che dal suo lato riesce a fare davvero ben poco.

Tello 5,5 - Qualche spunto offensivo positivo ma in fase di pressing e chiusura lascia a desiderare. Dall'88' Di Marco s.v.

Diousse 6 - Ci prova fino alla fine, rincorrendo tutti. Non si arrende, se non al risultato conclusivo.

Krunic 6 - Soffre la fisicità degli avversari. Prova a dare il proprio contributo ma poco può fare contro Duncan.

El Kaddouri 5,5 - Positivo il suo primo tempo, così come l'inizio della ripresa. Il gol di Duncan però funziona come un interruttore per lui.

Thiam 5 - Non è un bomber ma quest'oggi fa mancare del tutto il proprio apporto Dal 18' Maccarone 7 - Nonostante l'età riesce a entrare in campo con l'energia di un ragazzino. Dribbling, tiri e colpi di testa. La palla però non vuole entrare.

Pucciarelli 7,5 - E' l'uomo gara dell'Empoli, sempre presente in attacco e spesso in fase di rientro difensivo. Trova il gol e 'rischia' di raddoppiare. La sorte però non lo aiuta.

All. Martusciello 5,5 - La sua squadra si presenta all'appuntamento forse più semplice sulla carta, dopo Fiorentina e Milan, con un atteggiamento disinvolto. Manca la cattiveria e la voglia di combattere su ogni pallone. Il tecnico non ha saputo tenere alta la tensione.

SASSUOLO

Consigli 7,5 - Ottima la sua prova, riuscendo a mantenere la calma anche nel finale, con l'Empoli a caccia del 2-3. Ottima la sua parata sul colpo di testa di Barba, tanto per citarne una delle tante.

Adjapong 6,5 - E' senza dubbio uno dei più attivi del Sassuolo. Attento in difesa ma soprattutto presente in fase offensiva, con ottimi assist per i compagni

Letschert 6 - Buona la sua prova, fatta soprattutto di quantità. E' un mastino che non ha paura di intervenire e il suo giallo è ben speso per evitare problemi. Dal 29' Cannavaro 6,5 - 400 in serie A per lui, che dà subito il giusto contributo per tutelare il risultato. Protagonista nel finale, immolandosi in area, salvando Consigli.

Acerbi 6,5 - E' il vero leader di questa squadra. Attento in difesa, dimostra ancora una volta di poter svolgere il compito di regista arretrato, impostando fin dalla difesa.

Peluso 7 - Buona la sua prova difensiva, contro un'Empoli che vive di sprazzi. Fortunato in occasione del gol ma ha il merito di dare la spinta decisiva al match.

Sensi 6,5 - Più attento alla fase offensiva che a quella difensiva. Buona prova ma rischia spesso di lasciare i propri difensori nei guai.

Aquilani 5,5 - Lascia molto spesso il lavoro d'impostazione ad Acerbi e Sensi. Da lui ci si aspetta decisamente di più.

Duncan 7,5 - Ci prova nel primo tempo con un bolide, per poi riuscirci nella ripresa. Gol dell'1-3 grazie a una vera e propria sassata. Il giusto premio dopo un'ottima stagione. Dall'88' Lirola s.v.

Berardi 6,5 - Gara positiva ma da lui ci si aspetterebbe di certo di più. Ha buone idee in campo ma vengono a mancare i suoi spunti geniali.

Matri 7 - Sempre presente. La seconda parte di stagione è stata decisamente positiva per lui, che dimostra anche oggi di poter ancora dire la sua in serie A.

Ricci 6 - E' probabilmente il meno concreto del gruppo d'attacco, ma fa tanto movimento. Si muove bene, peccato incida poco. Dal 29' Politano 6 - Entra in una fase di gara in cui il Sassuolo pensa maggiormente a difendere. Difficile mettersi in mostra.

All. Di Francesco 6,5 - Dimostra ancora una volta d'aver creato un gruppo compatto, in grado di rispondere al meglio a ogni situazione di difficoltà. Peccato però il finale di gara sia stato tutto di marca empolese, con il Sassuolo sulle gambe.

Arbitro: Doveri 5 - Una gara non complicata per lui, che ha però il merito di ben distribuire i cartellini gialli, senza consentire alla gara d'incattivirsi. Sono due però gli episodi dubbi in area Sassuolo. L'Empoli avrebbe dovuto vedersi fischiare almeno un rigore in proprio favore.

EMPOLI-SASSUOLO 1-3

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Tello (Dal 79' Dimarco), Diousse, Krunic; El Kaddouri; Pucciarelli, Thiam (Dal 64' Maccarone).

A disposizione: Buglio, Costa, Croce, Jakupovic, Mauri, Pelagotti, Pugliesi, Veseli, Zajc, Zambelli

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Adjapong, Letschert (Dal 75' Cannavaro), Acerbi, Peluso; Sensi, Aquilani, Duncan (Dal 79' Lirola); Berardi, Matri, Ricci (Dal 75' Politano)

A disposizione: Antei, Biondini, Costa, Iemmello, Magnanelli, Ragusa, Vitali

Arbitro: Doveri

Marcatori: Peluso, Pucciarelli, Matri, Duncan

Ammoniti: Duncan, Letschert, Diousse, Sensi, Maccarone

Espulsi