Palermo-Fiorentina, Nestorovski si fa male: costretto al cambio

dall'inviato Giorgio Musso

30/04/2017 16:48

PALERMO FIORENTINA NESTOROVSKI / Il Palermo nei minuti finali della sfida contro la Fiorentina ha perso il proprio bomber Nestorovski. L'attaccante dei siciliani ha abbandonato il campo per un infortunio di natura muscolare all'82esimo. Un fastidio alla parte interna della coscia dietro la sostituzione, come riporta il nostro inviato al 'Barbera'. Il centravanti avrebbe comunque saltato il prossimo impegno di campionato contro il Chievo per via del cartellino giallo rimediato in campo.